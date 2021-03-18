ليبيا تتجه لتقليص عدد بعثاتها بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتقليص عدد سفاراتها للخارج.

وصرحت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الخميس، إنها قدمت لرئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة برنامج عمل الوزارة.



وبحسب وكالة الأباء الليبية فإن برنامج عمل الوزارة الجديد يتمثل في تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلب به المرحلة دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وتابعت أن الوزيرة تنظر أيضًا تقليص الملحق لكل سفارة، والعمل على تسميت سفراء جدد، وتقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها، بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق لوائح الوزارة.

افتتاح السفارات في ليبيا

وفي سياق آخر تعمل عدد من دول العالم على إعادة افتتاح سفاراتها وبعثاتها في الداخل الليبي، مثل مالطا واليونان ومصر وروسيا.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير شباط الماضي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بدأ عدد من الدول في العمل على إعادة افتتاح سفاراتها في البلاد.

وفي الـ 6 من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية إعادة افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس وفتح قنصلية عامة في بنغازي، كما تعمل القاهرة على إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.





وسبق وأعلن وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، 5 مارس الجاري، إعادة افتتاح سفارة بلاده في ليبيا قريبا.

وخلال اتصال مع الدبيية، أكد بارتولو أن "التجهيزات لإعادة افتتاح السفارة المالطية في طرابلس وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، ومن المقرر أن يبدأ عمل المكاتب التمثيلية المالطية في الأسابيع المقبلة".

واليوم الخميس أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القائم بالأعمال الروسي في ليبيا بحث مع سلطات البلاد إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء موظفي السفارةفي عام 2014 إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية.

وسبق وأدت نجلاء المنقوش اليمين القانونية الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و 3وزيرات أخريات لتبلغ نسية تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.