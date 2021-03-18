موقعان سريان لصواريخ إيران الباليستية.. أحدهما استهدف "عين الأسد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن موقعين للصواريخ الباليستية، يديرهما للحرس الثوري، غربي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقده سياسيون وخبراء من الولايات المتحدة وأوروبا، اليوم الخميس، عبر الإنترنت، لبحث تهديدات البرنامج الصاروخي الإيراني وسبل التصدي له.

بحث المؤتمر الذي تنظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (تمثلها منظمة مجاهدي خلق المعارضة)، عبر الإنترنت، سبل الخطوات الضرورية التي تحتاجها أوروبا والولايات المتحدة للتعامل مع هذه التهديدات.

وأكدت المقاومة الإيرانية أن برنامج الصواريخ البالستية للنظام الإيراني، أحد الروافع العسكرية الاستراتيجية للملالي، وأحد الاهتمامات الرئيسية للمجتمع الدولي في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن قوة "الجو فضائية" في مليشيا الحرس الإيراني هي إحدى القوات الخمس التابعة لقوات الحرس، ومع صعود دور برنامج الصواريخ في الجهاز العسكري، حوّل النظام قوة الجو في قوات الحرس إلى قوة الجو فضاء التابعة لقوات الحرس في أكتوبر 2009.





تفاصيل الموقعين

حول تفاصيل موقعي الصواريخ الباليستية قالت شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، على موقعها على الإنترنت، إن الأول هو موقع صاروخي في كينشت كانيون الواقع شمال شرق كرمانشاه غربیي إيران، وكان في السابق مقراً للواء 9 بدر (العملاء العراقيين التابعين لقوات الحرس.

أما الموقع الثاني فهو موقع صاروخي بنج بيليه الواقع في كرمانشاه، حيث تقع قيادة الصواريخ التابعة لقوات الحرس غرب إيران في موقع صاروخي بنج بيليه، وهو أحد أقدم وأهم مراكز الصواريخ التابعة لقوات الحرس.

وأشارت المعارضة الغيرانية إلى أنه بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق في 3 يناير/كانون الثاني 2020، أمر المرشد الغيراني علي خامنئي قوات الحرس بشن هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق في 8 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يذكر النظام المكان الذي انطلقت منه الضربات الصاروخية.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مجاهدي خلق داخل إيران، وتحديداً من داخل النظام، بما في ذلك قوات الحرس، فقد تم تنفيذ الهجمات من هذين الموقعين الصاروخيين.

بناءً على معلومات جدیدة، فإن هذين الموقعين، اللذان يقعان على مقربة من بعضهما البعض، على بعد حوالي 2 إلى 3 كيلومترات من الآخر على جانبي جبل، متصلان بأنفاق تحت الأرض.

وتولى العميد أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو فضاء في قوات الحرس، قيادة العملية بنفسه وذهب إلی موقع الصواريخ في بنج بيليه.

وبحسب هذه المعلومات، فبعد أقل من نصف ساعة على قيام قوات الحرس بإسقاط الطائرة الأوكرانية ذات الرحلة 752، ليلة 8 يناير/كانون الثاني 2020، عاد حاجي زاده بسرعة إلى مطار كرمانشاه وثم عاد إلى طهران.





موقع كرمانشاه

حسب المقاومة الإيرانية، يوفر الموقع، كونه قريبًا من الحدود الغربية للبلاد، بقعة استراتيجية لتخزين وإطلاق الصواريخ نحو الأهداف المحتملة، كما أنها مناسبة تمامًا لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة ونقلها إلى المواقع المرغوبة بالقرب من الحدود.

وتم بناء هذا الموقع منذ سنوات من قبل الشركات الهندسية التابعة لمقرّ "خاتم الأنبياء" وتستخدمه قوات الحرس وتحديداً القسم الصاروخي فیها، حيث يعتبر موقعاً لصيانة وإطلاق صواريخ في إيران. بعض هذه التغييرات والتوسعات كانت في عام 2020.

ونظرًا لأهمية هذا الموقع، فإن قوات الحرس خصصت مساحة كبيرة بهذا الموقع وتمنع الأهالی من دخول تلك المنطقة.

ومن أجل الحفاظ على المعلومات والتحركات في هذا الموقع، يتم استبدال الجنود الذين يحرسون المنطقة الخارجية لهذا الموقع كل شهرين.

الإحداثيات الجغرافية لموقع صواريخ المضيق.

يقع موقع كينشت كانيون للصواريخ في شمال مدينة كرمانشاه، عاصمة محافظة كرمانشاه، على الحدود الغربية لإيران، وهذه المنطقة محاطة بالمرتفعات في الشمال والشرق وبالتالي الموقع متستر جيدًا بين الجبال.

البقعة محاطة ايضا بمنطقة شبه مرتفعات ومناطق سكنية متفرقة على الجانب الشرقي. توجد مدينتان مع سکّان عسكریین شبه كامل في الجنوب، تدعى تكاور (المغاویر) وظفر (النصر).

ويقع مطار كرمانشاه على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب، وهو أقرب إلى منشأة إطلاق الصواريخ.

ويوجد في هذا الموقع أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية لقوات الحرس، من طراز شهاب 2 وشهاب 3، وصاروخ ذو الفقار.

وتقع البوابة الحراسة الحصرية لهذا الموقع في جنوبه، مما يؤدي إلى الأجزاء الشمالية من بلدتي ظفر وتكاور.

ویضمّ الموقع ما لا يقل عن 5 قواعد والعديد من الحظائر، متفرقة جيدًا عن بعضها البعض. من الواضح أن ما لا يقل عن 5 فتحات بعيدة عن الأنفاق التي تشبه إلى حد بعيد ملاجئ الصواريخ ومنصات الإطلاق التابعة لقوات الحرس كما هو الحال في مقاطع الفيديو التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية.

وهناك مدخلان للنفق ويبدو أنهما يستخدمان لإدخال الصواريخ في منشآت تحت الأرض للتخزين وإبقائها جاهزة للإطلاق من خلال منصات الإطلاق.

وتقع إحدى القواعد على بعد 4 كيلومترات شمال الموقع، ومنذ مطلع عام 2020 أنشأ النظام نفقين جديدين في هذا المكان. (انظر صور الأقمار الصناعية)، والمدخل الوحيد للموقع يقع في الجزء الغربي منه، شمال مدينتي ظفر وتكاور.

وتظهر صور الأقمار الصناعية الجغرافيا العامة لمنشأة إطلاق صواريخ كينشت التابعة لقوات الحرس والمجمع الجديد شمال وشمال شرق مدينة كرمانشاه، كما تُظهر الصور منشأة إطلاق الصواريخ، شمال شرق كرمانشاه، بين الهضاب، والمعسكر وبوابة الدخول لمنشأة إطلاق الصواريخ، ونفقين في المنطقة الشرقية من الموقع.

وبمزيد من التفصيل ذكرت المقاومة الإيرانية الإحداثيات الخاصة بالموقع، فيما تظهر صور الأقمار الصناعية أيضا منشآت تحت الأرض في نهاية موقع إطلاق الصاروخ.





موقع صواريخ بنج بيليه

حسب ما كشفه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن هذا الموقع هو أحد مراكز الصواريخ تحت الأرض التابعة لقوات الحرس، وله أنفاق ومنشآت واسعة في زركوه، حيث تم إنشاء هذا الموقع في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 2 × 3 كم.

يقع هذا الموقع في منطقة جبلية شمال الطريق السريع إلى مطار كرمانشاه، عند الكيلو 5 من طريق كرمانشاه السريع المؤدي إلى همدان شمال الطريق وداخل المنطقة الجبلية.

وتقع ثكنة بروجردي عل الجانب الجنوبي من الطريق أمام هذا الموقع. كما توجد قاعدة طيران للجيش النظامي بالقرب من هذا المكان.