بوتين يقول بعد تصريحات بايدن: "كل يرى خصاله"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن المرء لا يرى إلا خصاله، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن بوتين قاتل، وأضاف أنه يتمنى لبايدن الصحة.

وكان بوتين يتحدث على شاشة التلفزيون بعدما رد بايدن على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة مع قناة إيه.بي.سي الإخبارية عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل قائلا "أعتقد ذلك"، في تصريح دفع روسيا لاستدعاء سفيرها في واشنطن أمس الأربعاء للتشاور.

ووصف بايدن أيضا بوتين بأنه بلا قلب وقال إنه سيدفع ثمن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، وهو أمر ينفي الكرملين حدوثه.

وقال بوتين "أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: ‘من به عيب يراه في الآخرين‘. هذا ليس نابعا من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال".

وتابع "نحن دوما نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلا أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاما".

وأضاف "كما قال، كلانا يعرف الآخر شخصيا. بماذا أرد عليه؟ أقول: ‘أتمنى لك الصحة. أتمنى لك الصحة‘. أقولها دون أي تهكم أو مزاح".

وفي تصعيد غير معتاد بعد مقابلة بايدن قالت روسيا أمس الأربعاء إنها تستدعي سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات عاجلة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

* "تصريحات بالغة السوء"

وقبل قليل من حديث بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين إن تصريحات بايدن تظهر أن لا رغبة لديه في إصلاح العلاقات مع موسكو.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف "إنها تصريحات بالغة السوء. لقد أظهر الرئيس الأمريكي بوضوح أنه لا يرغب في تحسين العلاقات مع بلدنا... سنعمل الآن من هذا المنطلق".

وأضاف للصحفيين "لم يحدث أمر كهذا بالقطع على مر التاريخ"، ووصف حالة العلاقات بين البلدين بأنها "بالغة السوء".

وقال قنسطنطين كوساتشيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي إن تصريحات بايدن غير مقبولة وستزيد حتما من اشتعال علاقات سيئة بالفعل وتقضي على أي أمل لدى موسكو في تغير السياسة الأمريكية تحت قيادة الإدارة الجديدة.

وأضاف أن استدعاء موسكو لسفيرها كان الخطوة المنطقية الوحيدة الممكن اتخاذها في مثل هذه الظروف.

وتابع قائلا "أعتقد أنها لن تكون الأخيرة ما لم يصدر تفسير أو اعتذار من الجانب الأمريكي".

وقال "مثل هذا التقييم غير مسموح أن يصدر على لسان رجل دولة بهذه المكانة. مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف"، وأضاف أن هذه لحظة فاصلة في العلاقات الأمريكية الروسية.