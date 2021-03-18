مصر تؤكد رفضها تصريحات اثيوبية بشأن استكمال ملء سد النهضة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت مصر اليوم الخميس أن تصريحات وزيري الخارجية والري الاثيوبيين بشأن اعتزام بلادهما استكمال ملء سد النهضة حتى اذا لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد "تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان ان مصر ترفض هذا الأمر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المتحدث أنه "من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود".

وأوضح في هذا الصدد أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.

وأضاف أن "هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة".

وأشار إلى أن "مصر والسودان أكدا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة".