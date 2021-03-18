شكرا لقرائتكم خبر عن مختطفة يمنية تقاضي زعيم الانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في أول شكوى من نوعها، كشفت المختطفة المحررة من سجون الحوثي سونيا صالح علي الغباش لـ«الخليج 365» اليوم (الخميس) عن تقديمها دعوى إلى نيابة المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب برئاسة القاضي عقيل تاج الدين والتي عقدت أمس (الأربعاء) جلستها العلنية الـ 14 لمحاكمة الإرهابي عبدالملك الحوثي و174 قيادياً مشمولين بالدعوى الجزائية ومتهمين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقالت سونيا التي توجد في العاصمة المصرية القاهرة: فوضت المحامي وضاح الزريقي برفع دعوى قضائية ضد قيادات الحوثي في محكمة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب وقدمت التقارير والوثائق التي أمتلكها والتي كنت قد أوضحتها في لقاء مع "الخليج 365" في نوفمبر الماضي، متوعدة بمقاضاة القيادات الحوثية وعلى رأسهم الإرهابي عبدالملك الحوثي بسبب اختطافهم وتعذيبهم لها لمدة 4 أشهر بالإضافة إلى سجنها 8 أشهر في السجن المركزي دون أي دعوى أو قضية ومصادرتهم لحريتها وأجهزتها وما تعرضت له من أضرار جسيمة.

وطالبت سونيا جميع النساء اللواتي تعرضن للانتهاك والبدء بتحقيق واسع وكبير عن جرائم الحوثي ضد النساء وإضافتها للقضايا المرفوعة ضد العصابات الحوثية في المحكمة.

وكانت سونيا صالح قد اتهمت في حوار مع "الخليج 365" وزير داخلية الانقلاب عبدالحكيم الخيواني وزعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بالوقوف وراء جرائم التعذيب التي تتعرض لها النساء في السجون السرية في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مؤكدة أنها تمتلك تقارير من الطبيب الشرعي حول جريمة اختطافها وتعذيبها.

وقالت سونيا، الأم لأربعة أطفال (ولدان وبنتان) وهي تبكي: «الضرب واللطم والماء البارد أو الحار شيء مقدور عليه، لكن ما تعرضت له يفوق كل هذا، لقد وضع في خاصرة جسدي مسامير وفي الظهر أيضاً وشدوني، وتسمى عندهم سلخ الجلد، بالإضافة إلى أني ظللت طوال الأشهر الأربعة مقيدة أيدي إلى أرجلي من الخلف، لكن الذي أنهكني كثيراً هو وضع المسامير في أطراف أرجلي مما تسبب في انهياري تماماً».