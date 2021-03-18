شكرا لقرائتكم خبر عن جهود دولية في موسكو لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

اجتمع وفدان من الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» في موسكو الخميس بحضور وفود دولية لإجراء مفاوضات من أجل تشكيل «إدارة» انتقالية قبل انسحاب محتمل للقوات الأمريكية.

يأتي هذا الاجتماع فيما تتكثف الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الأول من أيار/ مايو، حيث يتعين على الولايات المتحدة نظرياً سحب جميع قواتها من أفغانستان، لكن الرئيس جو بايدن شكك الأربعاء في إمكانية حدوث ذلك بحلول هذا التاريخ.

وعرضت الولايات المتحدة خصوصاً مقترح سلام جديداً على سلطات كابول وحركة «طالبان» ينص على تشكيل «حكومة جامعة جديدة»، وحظيت هذه الفكرة التي أيدتها موسكو حتى الآن بحماس فاتر من قبل السلطة في كابول.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب استقبال الوفود المختلفة، واشنطن و«طالبان» إلى «الالتزام ببنود الاتفاق» الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في شباط/ فبراير 2020 مع حركة «طالبان».

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول أيار/ مايو 2021 مقابل ضمانات في مجال الأمن والتزام «طالبان» بالتفاوض مع كابول.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه سيكون «من الصعب» الالتزام بهذه المهلة، وحذرته «طالبان» على الفور من عواقب أي تأخير.

وتجري المحادثات في موسكو بحضور مبعوثين باكستانيين وصينيين وأمريكيين، بالتوازي مع المحادثات التي بدأت في أيلول/ سبتمبر في الدوحة، ومع تلك التي ستستضيفها إسطنبول في نيسان/ إبريل.

وأعرب لافروف عن أسفه لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية في الدوحة لم تسفر عن نتائج بعد، آملاً في أن تساعد المحادثات في موسكو «على تهيئة الظروف» للتقدم.

وشدد على أنه «في ظل ظروف تدهور الوضع العسكري والسياسي، فإن من غير المقبول حدوث تأخير جديد» في مفاوضات الدوحة.

وتصاعدت وتيرة العنف خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان، على الرغم من محادثات السلام، ويثير الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة قلق الحكومة في كابول، فيما كثفت حركة «طالبان» هجماتها ضد القوات الأفغانية في الأشهر الماضية.

واحترم دونالد ترامب جدول الانسحاب حتى مغادرته البيت الأبيض، وبقي الآن 2500 جندي أمريكي فقط في أفغانستان، حيث بدأت واشنطن تدخلها عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.