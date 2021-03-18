شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماعه مع عون.. الحريري يكشف عن الأولويات في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت – رويترز

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الخميس، بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الحريري في مؤتمر صحفي أن «الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم»، والمضي قدماً لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

ويأتي اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف الأربعاء إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

ورد الحريري بالقول إنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها «قبل أسابيع» للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.