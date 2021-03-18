شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو لإنهاء أزمة أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس، أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في 20 حزيران/يونيو المقبل، لإنهاء الأزمة السياسية الخطيرة في الدولة الواقعة بمنطقة القوقاز.

وقال باشينيان على فيسبوك، إن «أفضل مخرج» من الأزمة هو إجراء اقتراع من هذا النوع بعد مقاومة دعوات للمعارضة إلى الاستقالة منذ الهزيمة العسكرية في ناجورني كاراباخ في خريف 2020.

وكان باشينيان قد أعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اتفاقية بوساطة روسية وضعت حداً لمواجهات استمرت ستة أسابيع حول منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها، ما أوقع آلاف القتلى.

وبموجب الاتفاقية، وافقت أرمينيا على التخلي عن ثلاث مناطق لباكو، إضافة إلى أربع مناطق أخرى استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها خلال المعارك، وكانت تحت سيطرة الانفصاليين الأرمن منذ التسعينات، وأثار القرار غضباً في أرمينيا، حيث قام متظاهرون باقتحام ونهب مبان حكومية، وواصلوا التظاهر في يريفان للمطالبة باستقالة باشينيان.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأرمينية لعدة أيام، لتجديد الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، على خلفية اتفاقية السلام التي اعتبروها «مثيرة للجدل» مع أذربيجان.