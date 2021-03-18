شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي يغادر واشنطن السبت بسبب «تصريحات متهورة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب

سيغادر السفير الروسي لدى واشنطن، الولايات المتحدة متوجهاً إلى موسكو، السبت، لإجراء مشاورات حول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره فلاديمير بوتين «قاتل».

وكتبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على صفحتها على «فيسبوك»، ليل الخميس، إنه «خلال لقاءات في وزارة الخارجية الروسية وهيئات أخرى، ستطرح وسائل تصحيح العلاقة الروسية الأمريكية المأزومة». وأضافت أن «التصريحات المتهورة لمسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافاً كبيراً أساساً».

وقالت الدبلوماسية الروسية إنها «دعت» سفيرها أناتولي أنتونوف إلى العودة إلى موسكو لإجراء مشاورات بعدما رد الرئيس الأمريكي بالإيجاب الأربعاء، على صحفي سأله عما إذا كان بوتين قاتلاً. ثم قال بايدن إنه يريد أن يدفع الرئيس الروسي ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016 و2020. ولم يرد الكرملين على الفور على هذه التعليقات.

واستدعاء السفير بهذا الشكل، وإن وصفته موسكو بالدعوة، أمر نادر في العمل الدبلوماسي الروسي.

واتهم رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي فياتشيسلاف فولودين الرئيس الأمريكي بأنه «أهان» كل الروس و«هاجم» بلاده. وطلب منه نائب رئيس مجلس الحكام قسطنطين كوساتشيف «توضيحات واعتذارات».