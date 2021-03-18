شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تطالب بسرعة تنصيب نائبة الرئيس التنزاني بعد وفاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنزانيا- رويترز

انهالت رسائل التعازي في أعقاب وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، في الوقت الذي دعا فيه زعيم معارض لأداء نائبة الرئيس اليمين الدستورية لتحاشي حدوث فراغ بعد أسبوعين من الغموض الذي اكتنف حالته الصحية. وكانت نائبة الرئيس سامية حسن قد أعلنت في خطاب للشعب مساء الأربعاء وفاة ماجوفولي عن 61 عاماً جراء مرض في القلب لازمه منذ عشر سنوات، وقالت إنه يجري الإعداد لدفنه لكنها لم تشر إلى موعد أداء اليمين.

وقال زعيم المعارضة زيتو كابوي من دار السلام صباح الخميس: «لا بد أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين على الفور». وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس البالغة من العمر 61 عاماً الرئاسة في الفترة المتبقية من ولايته التي تبلغ خمس سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية. وستصبح بذلك أول سيدة تتولى الرئاسة في تنزانيا. ولم يرد حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية ورسائل نصية للتعليق.

ولم يظهر الرئيس الراحل على الملأ منذ 27 فبراير/شباط مما أثار شائعات أنه أصيب بوباء «كوفيد-19». وكان ماجوفولي اشتهر باسم (البلدوزر) لما عُرف عنه من تطبيق سياساته رغم اعتراضات المعارضة. كما أثار انتقادات دولية لأساليبه غير العادية وميله للاستبداد بالرأي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء الأربعاء: «ستظل الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار دعم التنزانيين وهم ينادون باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمل على مكافحة جائحة كوفيد-19».

ورغم أن نائبة الرئيس دافعت علناً عن أسلوبه في القيادة ومثّلته مراراً في الخارج، فإنه يُعرف عنها أنها أقل ميلاً للمواجهة وأكثر استعداداً للحوار مع وسائل الإعلام.