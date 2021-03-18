شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ألكسندر أرنولد وعودة لينجارد إلى تشكيلة إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

استبعد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول، بينما أعاد لاعب الوسط جيسي لينجارد المعار إلى وست هام يونايتد إلى تشكيلة المنتخب لخوض مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا هذا الشهر.

وكان ألكسندر-أرنولد عنصراً ثابتاً بتشكيلة إنجلترا منذ انضمامه قبل كأس العالم 2018، لكن ساوثجيت قال إن تراجع مستواه كلفه مكانه بالقائمة.

وقال مدرب إنجلترا: «لا أعتقد أنه لعب بمستواه المعهود في السنوات الماضية»، وأضاف: «لكن أعتقد أنه قريب من استعادة مستواه، ويتخذ خطوات بالطريق الصحيح، وأنا متأكد من أنه سيلعب دوراً كبيراً في المستقبل».

وأحيا لينجارد - الذي خاض 24 مباراة دولية، لكنه لم ينضم لتشكيلة انجلترا منذ 2019- مسيرته الكروية، وأصبح من أبرز لاعبي وست هام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني، حيث سجل أربعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات.

وانضم أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا للمنتخب لأول مرة بعد موسم مميز سجل خلاله عشرة أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واستدعى ساوثجيت ظهير مانشستر يونايتد المتألق لوك شو بجانب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي كما كان متوقعاً، بعد فترات جيدة بالدوري الممتاز.

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو يوم 25 مارس/آذار في المجموعة التاسعة وألبانيا يوم 28 وبولندا يوم 31 بالشهر ذاته.