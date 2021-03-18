شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: سنواجه الظفرة بأسلوب مختلف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد مهدي على المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الظفرة عندما يلتقيان على ملعب حمدان بن زايد في الخامسة و40 دقيقة، من مساء السبت، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه أعد طريقة مختلفة للمباراة هدفها الاستمرار على سكة الانتصارات والتدرج صعوداً على جدول الترتيب.

وأصاف المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة الذي عقد في قاعة المؤتمرات باستاد راشد في دبي: «نواجه الظفرة خارج ملعبنا وهدفنا مواصلة سلسلة نتائجنا الإيجابية التي يحققها الفريق، ونريد المحافظة على مركزنا والتقدم خطوة إلى الأمام في جدول ترتيب فرق الدوري».

وتابع: سنتعامل مع مباراة الجولة 22 بطريقة مختلفة لكونها خارج أرضنا، من أجل الظفر بالثلاث نقاط لمواصلة نتائجنا الإيجابية، وسنرى كيف نتعامل مع ضغط المباريات خاصة أننا مقبلون الشهر المقبل على لعب 9 مباريات خلال 28 يوماً، ويتعين التعامل معها بإراحة البعض وإتاحة الفرصة للاعبين آخرين، خاصة أن الأمور تحسنت بالنسبة للإصابات، كما سنرى إمكانية منح الفرصة اللاعبين ممن يشاركون مع فريق الرديف.