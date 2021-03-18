شكرا لقرائتكم خبر عن دار زايد للثقافة الإسلامية تقدم الدعم الاجتماعي لـ32377 من المهتدين الجدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي مديرة عام دار زايد للثقافة الإسلامية، أن الدار قدمت الدعم الاجتماعي لـ 32377 من المهتدين الجدد بهدف رعايتهم ودمجهم في المجتمع وتعريفهم بالثقافة الإماراتية بلغات عالمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وقالت الطنيجي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الدار تنظم فصولا دراسية افتراضيه للبرامج المعتمدة لديها يبلغ عددها 29 فصلا دراسيا يتم طرحها بلغات مختلفة تصل إلى 11 لغة وهي «العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والأرومية والأمهرية والفلبينية والتاميلية والأوردية والسريلانكية والروسية».

وأضافت أن دار زايد للثقافة الإسلامية قدمت خلال العام 2020 دورات تعليمية للتعريف بالثقافة الإسلامية لــ «3488» مستفيدا من 60 جنسية عبر «596» دورة إلى جانب تقديم «258» دورة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها استفاد منها «1985» شخصا.

وأشارت إلى حرص الدار على تدريب كوادرها التدريسية لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم لمواكبة وتطبيق أحدث الممارسات التعليمية الرقمية من خلال مجموعة من الورش التدريبية الخاصة باستخدام المنصات الرقمية بهدف تأهيل الهيئة التدريسية لمواكبة تكنولوجيا التعليم عن بعد وتقديم برامج ودروس تعليمية ذكية، لافتة إلى أنه تم تحويل جميع المناهج الدراسية المعتمدة في الدار إلى برنامج رقمية بما يضمن استمرارية العملية التعليمية.

ونوهت الطنيجي إلى أن الدار بثت سلسلة رسائل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة «ليطمئن قلبك» باللغتين العربية والإنجليزية بهدف بث روح التفاؤل وتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية والفضائل والتي لاقت تفاعلاً كبيراً مِن الجمهور ، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 10 آلاف شخص، كما أطلقت 164 إصدارًا ثقافيًا بـ 13 لغة عالمية تم إعدادها بما يتناسب مع التكوين الفكري والأيديولوجي والخلفية الثقافية لمختلف الشرائح في المجتمع بعد إجراء دراسات علمية حول المجتمعات والثقافات.



(وام )