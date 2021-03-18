شكرا لقرائتكم خبر عن «دي إكس بي إي»: تحويل ديون «مراس» إلى 53.39 مليار سهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (دي إكس بي - إي) إنه تلقى إشعار تحويل من شركة مراس للوجهة الترفيهية فيما يتعلق بتحويل رصيد الديون المستحقة بموجب تسهيلات الديون ذات الأولوية للشركة كما في 28 فبراير، بما في ذلك المبلغ الأساسي والفوائد المستحقة البالغة 4.27 مليار درهم إلى 53.39 مليار سهم عادي جديد بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم في رأس المال الشركة بسعر تحويل قدره 8 فلوس للسهم الواحد.

وتمت الموافقة على تحويل الدين ذي الأولوية من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 9 مارس.

كما يعطي مجلس الإدارة إشعاراً بنيته النظر في قرار خطي واعتماده عن طريق التمرير بتاريخ 23 مارس، لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للشركة في 9 مارس.



وتشمل: الموافقة على تحويل الدين ذي الأولوية إلى 53.39 مليار سهم عادي، وزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 53.39 مليار درهم إلى 62.82 مليار درهم، وتعديل المادة 1/5 من النظام الأساسي، وتفويض كل من رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالإنابة وأي شخص مفوض من قبلهم بالسلطة المفوضة لاتخاذ جميع الخطوات واعتماد جميع القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، بما في ذلك تنفيذ التحويل وإصدار أسهم التحويل وتقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على شهادة تؤكد زيادة رأس المال والموافقة على إدراج الأسهم الجديدة.