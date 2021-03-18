شكرا لقرائتكم خبر عن «نينتندو» اليابانية تضع زوارها في قلب عالم «سوبر ماريو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوساكا - أ ف ب

افتُتح الخميس في مجمع «يونيفيرسل ستوديوز» الضخم للملاهي في أوساكا (غرب اليابان) قسم خاص بعالم «نينتندو» هو الأول من نوعه، بعد تأجيل إطلاقه أشهراً عدة بسبب جائحة كوفيد-19.

واستوحي قسم «سوبر نينتندو وورلد» بشكل مباشر من العالم الملون لألعاب الفيديو «سوبر ماريو» الشهيرة للمجموعة اليابانية التي كانت تتردد إلى الأمس القريب في اعتماد طرق جديدة لاستثمار أبطالها الافتراضيين بغير ألعاب الفيديو.

ومن أبرز ما يتضمنه القسم لعبة «ماريو كارت» التي تستخدم فيها نظارات الواقع المعزز المثبتة بقبعة من لون قبعة السباك الإيطالي الحمراء.

كذلك يتيح سوار متصل بهاتف ذكي للزائرين جمع قطع نقود افتراضية عن طريق ضرب كتل، كما يفعل ماريو.

وقال مدير التسويق في «يونيفرسل ستوديوز - اليابان» ايومو ياماماتو في مؤتمر صحفي إن الافتتاح «تأخر نحو عام عما كان مقرراً، ونحن سعداء حقاً».

وتجاوزت كلفة إنشاء «سوبر نينتندو وورلد» 60 مليار ين (نحو 550 مليون دولار) بحسب المجموعة، وكان من المفترض في البداية أن يجتذب الجماهير في وقت مبكر من العام الماضي ليتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلا أن الألعاب الأولمبية نفسها أرجئت أيضاً إلى هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وكان الافتتاح أرجئ إلى فبراير/شباط من السنة الجارية، لكن حال الطوارئ التي فرضتها السلطات اليابانية في يناير/كانون الثاني الفائت أدت إلى تأجيلها مجدداً.

وأعرب أول الزوار عن حماستهم. وقال هيروكي كونو، وهو طالب يبلغ 19 عاماً من أوساكا: «ألعب ماريو منذ أن كنت صغيراً. لم أكن أتوقع أن أتمكن من الدخول إلى عالم ماريو، أنا متحمس جداً».

وتعتزم «نينتندو» على المدى الطويل إقامة أقسام مماثلة في مدن «يونيفرسل ستوديوز» للملاهي في أورلاندو (فلوريدا) وهوليوود.