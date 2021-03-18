شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة مبتكرة صديقة للبيئة لتعقيم الأمتعة في المطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل دناتا تطوير خدماتها لضمان سلامة المسافرين ومساعدة عملائها من الناقلات الجوية على استعادة ثقة زبائنهم بصناعة السفر. ودخلت الشركة في شراكة مع مجموعة «ديس إنفكت» و«إكاس 4 أستراليا» لإطلاق خدمة تعقيم أمتعة آمنة وذات كفاءة عالية وصديقة للبيئة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة.

ويستفيد المسافرون في المبنى 3 بمطار شانغي من الخدمة المبتكرة لتعقيم أمتعتهم بسرعة وأمان قبل مغادرة المطار. وتستخدم مجموعة «ديس إنفكت» مواد متطورة طبيعية بنسبة 100% وغير سامة وقابلة للتحلل الحيوي. ويمكن لهذه المواد أن تقتل 99.99% من البكتيريا ومسببات الأمراض على جميع أنواع الأمتعة، مثل فيروس كوفيد-19.

وتستخدم «إكاس 4 أستراليا» مياهاً محللة كهربائياً تتكون من الملح والماء. وقد ثبت أنها أكثر فعالية من مواد التبييض ولا تسبب أي أضرار في الجلد والعينين والجهاز التنفسي. وتم اختبار هذه التقنية في مختبرات خاصة في أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سلامة استخدامها للبالغين والأطفال.

وتتوفر خدمة دناتا الجديدة حالياً لركاب جميع الناقلات الجوية في المبنى 3 بمطار شانغي. وتعمل الشركة على توفير الخدمة في مبانٍ إضافية ومطارات أخرى في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث تقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين لأكثر من 80 ناقلة جوية في 14 مطاراً في هذه المنطقة.