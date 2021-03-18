شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الإمارات على خطى برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم اتحاد الإمارات لكرة القدم، الإسباني دنيس سيلفا مدرباً للمنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، ومواطنه فرانك أرتيجا مدرباً للشباب تحت 20 عاماً، خلال مؤتمر صحفي حضره يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وعبدالله سلطان عضو اللجنة.

ورحب السهلاوي في بداية كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالمدربين الإسبانيين دنيس سيلفا، وفرانك أرتيجا، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة. وأكد السهلاوي أن دنيس سيلفا وأرتيجا سينقلان إلى المنتخبات الوطنية أفكارهما في الكرة الشاملة التي يعتمدها نادي برشلونة، وقال: «سنراهن أيضاً على مراكز التدريب من أجل بناء اللاعبين، وسنعتمد على المدربين المواطنين، كما نريد إنشاء أكاديمية لحراس المرمى».

وأكد أن اتحاد الكرة يهدف من تعاقده مع المدرسة الإسبانية إلى توحيد السياسة التدريبية وخلق شخصية واضحة وأسلوب محدد في طريقة لعب المنتخب الأولمبي، ومنتخب الشباب، في ظل وجود اثنين من المدربين أصحاب التجارب التدريبية الناجحة في الأندية الإسبانية.

وتابع السهلاوي: «المنتخبات الوطنية تحظى بدعم كبير من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي وفر كل الإمكانيات لعملية تطوير منتخباتنا الوطنية من خلال 11 مشروعاً فنياً، تمثل مستقبلاً مشرقاً وانطلاقة جديدة للكرة الإماراتية، وسيتم البدء في خمسة مشاريع مهمة وضرورية في الوقت الحالي، للسير بخطى مدروسة وثابتة في عملية التطوير المستهدفة».

وتوجه السهلاوي بالشكر لكل أعضاء فريق العمل في لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على جهودهم خلال السنة الأولى من العمل، وتمنى التوفيق والنجاح للمدربين ومنتخباتنا الوطنية.

من جهته قال الإسباني دنيس سيلفا: «سعيد بالعمل في دولة الإمارات، وبثقة اتحاد الإمارات لكرة القدم في خبراتي وبمنحي الفرصة لتدريب المنتخب الأولمبي التي تعد خطوة جديدة في مسيرتي التدريبية».

وأضاف: «الفترة القادمة تحتاج للعمل على تطوير قدرات ومهارات اللاعبين، وسأبذل قصارى جهدي في نقل خبراتي وتطبيق ما تعلمناه في أكاديمية ونادي برشلونة الإسباني لهم خلال التدريبات».

وقال فرانك أرتيجا: «أشكر نادي برشلونة على الفترة التي قضيتها فيه، وأقدر ثقة مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاقد معي لتدريب منتخب الشباب».

وتابع: «لم نأت لدولة الإمارات من أجل الفوز أو الخسارة في مباراة، لقد أتينا هنا لخدمة كرة القدم الإماراتية، وتطوير اللعب ووضع فلسفة وتنشيط ذهنية اللاعب وتحقيق أهداف حيوية».

وقدم ميشيل سابلون المدير الفني عرضاً تفصيلياً عن 11 برنامجاً فنياً تستهدف تطوير نشاط كرة القدم في دولة الإمارات، من خلال تحسين العمل في مراكز التدريب والتعليم المستمر للمدربين، وتطوير المنتخبات السنية، والإعداد البدني للاعبين، وتدريب حراس المرمى، وتحليل المباريات والتدريبات، والطب الرياضي والتغذية، والتدريب الذهني، وتطوير كرة القدم للسيدات وكرة الصالات و«الشاطئية».