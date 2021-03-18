شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو الرحلات الاستكشافية إلى قمة إيفرست يستعدون لوفود المتسلقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاتماندو - أ ف ب

بدأ «بنّاؤو المنحدرات الجليدية» في النيبال استعداداتهم للانطلاق نحو إيفرست قبل وفود المتسلقين، بعدما قضى وباء كوفيد-19 على موسم العام الماضي لأعلى قمة في العالم.

هؤلاء المتسلقون النيباليون ذوو المهارات العالية، هم أول الأشخاص الذين يصلون إلى القمة كل موسم، ويستخدمون الحبال والسلالم لبناء طريق عبر الشقوق المتشكلة والثلوج المتغيرة باستمرار، ومنها منحدر خومبو الجليدي الخطر.

وقال نيشان شريسثا من «ساغارماثا بولوشن كونترول كوميتي» التي تدير عملية إنشاء الطريق، إن «فريقاً من ثمانية أشخاص وصلوا إلى مخيم قاعدة إيفرست وهم يستعدون».

وضربت الجائحة البلاد مباشرة قبل بداية موسم تسلق الجبال الاكثر ازدحاماً العام الماضي، ما أجبر النيبال على إغلاق حدودها.

وكانت هذه ضربة مدمرة بالنسبة إلى آلاف الأشخاص في النيبال من المرشدين إلى أصحاب الفنادق الذين يعتمدون على هذا القطاع للحصول على لقمة عيشهم.

واليوم، أعادت النيبال فتح حدودها أمام الأجانب، لكن يتوجّب على متسلقي الجبال الخضوع لحجر صحي مدته سبعة أيام وإبراز اختبار كوفيد-19 سلبي قبل التوجه في رحلتهم الاستكشافية.

وقالت ميرا أشاريا وهي مسؤولة في هيئة السياحة التي تصدر تصاريح تسلق الجبال: «أصبح الوضع أكثر إيجابية الآن. أعتقد أننا في إيفرست قد لا نرى عدداً كبيراً من المتسلقين كما في العام 2019، لكن العدد سيكون قريباً من ذلك».