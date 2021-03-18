شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون الأفريقية بالنواب تنعى الرئيس التنزانى: قدم الكثير لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، جون ماجوفولي، رئيس دولة تنزانيا الذى وافته المنية أمس الأربعاء.

وتقدم الجبلى فى بيان له اليوم الخميس، بخالص التعازى وصادق المواساة للشعب التنزانى فى وفاة رئيس البلاد ماجوفولى، مؤكدا بأن الراحل قدم الكثير لبلاده وكان له مسيرة حافلة فى العطاء فى خدمة تنزانيا والقضايا الأفريقية، وتمنى الجبلي، التوفيق والسداد للشعب التنزاني في استكمال مسيرة الفقيد الراحل جون ماجوفولى.

وكانت تنزانيا قد أعلنت رسميا وفاة الرئيس جون ماجافولى عن 61 عاما، حيث أعلنت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، نبأ وفاة ماجوفولي فى خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.