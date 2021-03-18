شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أهالى المنيا بالعيد القومى لـ"عروس الصعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهالى محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة فى الثامن عشر من مارس، الشاهد على بطولات وصمود المصريين فى وجه المحتل الإنجليزي، ومشاركة أبناء المحافظة بقوة في ثورة 1919.

وأكدت التنسيقية فخرها بتواجدها الدائم في المحافظات المصرية، من خلال أعضائها ونوابها، مضيفة أن أهالينا في صعيد مصر فى أعلى هرم أولويات التنسيقية.

كما أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تاريخ الأجداد يحتاج لجهود الشباب لتحرسه وتصونه بالعمل والبناء والتماسك.