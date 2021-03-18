شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك فى احتفالات ذكرى استرداد طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الخميس، في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصري فى 19 مارس 1989.

وحضر وفد التنسيقية فى مراسم رفع العلم المصري بحضور قائد الجيش الثالث الميداني، ومحافظ جنوب سيناء، ووزراء الأوقاف، والشباب والرياضة، والتموين، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة.