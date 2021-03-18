مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص عقب تعدي الشرطة المصرية عليه

صرّح مصدر أمنى مصري ردًا على الاداعاءات الكاذبة التى تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين المصريين لاعتداء من الشرطة المصرية تسبب فى وفاته.

وأضاف المصدر أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أى من قوات الشرطة المصرية التى كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك، وتم تسليم الفيديو للنيابة العامة فى إطار استكمال تحقيقاتها فى هذا الشأن