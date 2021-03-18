ألمانيا تدين الحملة الأمنية ضد حزب معارض في تركيا

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

أدانت ألمانيا، اليوم الخميس، حملة أنقرة الأمنية ضد «حزب الشعوب الديمقراطي» في تركيا الداعم للأكراد، محذرة من أنها تثير الشكوك حيال سيادة القانون في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن «حظر حزب لا يمكن أن يكون إلا آخر ملاذ في أي ديمقراطية. تثير قضية (حزب الشعوب الديمقراطي) شكوكاً كبيرة للغاية بشأن تَنَاسب» رد فعل السلطات التركية مع التهديد الذي يمثله.

وكان مدعٍ عام تركي قدم التماساً إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر الحزب بعد حملة استمرت أعواماً استهدفت ثالث أكبر أحزاب البرلمان. ووصف «حزب الشعوب الديمقراطي» هذه الخطوة بأنها «انقلاب سياسي».

وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت سابق اليوم، تحرك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لحل «حزب الشعوب الديمقراطي»، وقالتا إنه يقوض الديمقراطية. لكن متحدثاً باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن الحزب له صلات مع مقاتلين أكراد من «حزب العمال الكردستاني».