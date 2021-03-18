بوتين يرد على بايدن: القاتل هو من يصف الآخر بذلك

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

فتح التراشق الإعلامي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن الباب أمام سجالات واتهامات متبادلة، ستسلط الضوء على صراعهما المتوقع على النفوذ في أكثر من ملف حول العالم.



وبدا الرئيس الروسي يعيد الكرة إلى ملعب بايدن بعد وصف الأخير له بـ"القاتل"، وبالمسؤولية عن التدخل في مسار الانتخابات الأميركية الأخيرة لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، فيما رأى الكرملين أن جو بايدن لا يريد تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف "دائما نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا". وأوضح أن موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في "مصلحة" بلاده.

وقال "أنا أعرفه جيدا (يقصد بايدن). بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها دون سخرية ولا مزحة".

وأضاف "على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة بأننا مثلها.. لكن الأمر ليس كذلك، لدينا شفرة جينية مختلفة".