حوار استراتيجي بين الصين وأمريكا في ألاسكا

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

وصل وفد صيني برئاسة الدبلوماسيين البارزين يانغ جياتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي، عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، إلى أنكوراج بألاسكا، لإجراء "حوار استراتيجي رفيع المستوى" مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.



ووفقا للإتفاق، سيعقد المسؤولون من الجانبين ثلاثة اجتماعات في الفترة الخميس والجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "من المأمول أن يعمل الجانب الأمريكي مع الجانب الصيني لمتابعة نتائج المكالمة الهاتفية بين رئيسي الدولتين عشية رأس السنة الصينية الجديدة".

وقبيل إنطلاق الإجتماعات بثت شبكة CGTN مقابلة مع السفير الصيني لدى الولايات المتحدة "تسوي تيان كاي"، الذي تحدث عن توقعاته بخصوص الإجتماع، والعقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين صينيين مؤخرا.

و أعرب "تسوي" عن أمله في أن يكون الحوار بداية للجانبين لبدء عملية حوار واتصالات صادقة وبناءة وعقلانية. وقال السفير "آمل أن يأتي الطرفان بصدق ويغادران بفهم أفضل لبعضهما البعض".

و قالت الصين في وقت سابق إنها تأمل في أن يتمكن الجانبان من خلال الحوار من التركيز على التعاون وإدارة خلافاتهما وتعزيز التنميةالسليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية وفقا "لروح المحادثات بين رئيسي البلدين".

لماذا أنكوراج بألاسكا؟ تعد أنكوراج، المكان الذي يحتضن الحوار الإستراتيجي بين البلدين، أكبر مدينة في ألاسكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 400000 نسمة.

وهي تمثل نقطة عبور لبعض الرحلات الجوية الأمريكية إلى آسيا. كما كانت محطة توقف فنية وتزود بالوقود للرحلات الصينية إلى الولايات المتحدة قبل افتتاح الرحلات المباشرة بين البلدين.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تشترك بكين وواشنطن في مسافة فعلية مماثلة من أنكوراج. كانت مدينة ألاسكا أيضًا ناجحة نسبيًا في السيطرة على كوفيد 19، وتفتخر بمعدل تطعيم مرتفع.

أنكوراج لديها أيضًا علاقة قوية بالصين. ففي أبريل 2017، توقف الرئيس الصيني شي جين بينغ تقنيًا في المدينة والتقى بحاكم ألاسكاآنذاك بيل ووكر.

وخلال الاجتماع، قال شي إن "التعاون الإقليمي هو أحد المكونات الأكثر ديناميكية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وإن ولاية ألاسكاومدينة أنكوراج مشاركتان وشاهدتان على تنمية العلاقات الصينية الأمريكية".

المحادثات في ألاسكا هي أول مناقشات شخصية بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين بعد دخول بايدن البيت الأبيض.