شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الحرب.. انتخابات مبكرة في أرمينيا 20 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة في أرمينيا، في 20 يونيو المقبل، بينما تسعى البلاد لإيجاد سبيل للمضي قدما، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات الناتجة عن الخسائر الفادحة بسبب الحرب الإقليمية التي خاضتها البلاد ضد أذربيجان، والتي أدت إلى إطلاق دعوات عديدة تطالب باستقالة الحكومة الحالية.

وكتب رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، على موقع فيسبوك أن الانتخابات الجديدة ستكون أفضل طريق للخروج من الأزمة الحالية.

وتشهد البلاد احتجاجات ضد باشينيان ، منذ أن وقع في العام الماضي اتفاق سلام أنهى حربا مع أذربيجان للسيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ، لأن المعارضة حملته المسؤولية عن الهزيمة في هذا الصراع.