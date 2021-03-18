الحكومة اليمنية تدين محاولة اغتيال أحد وزرائها: آثمة وإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الحكومة اليمنية محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، الخميس، وسط العاصمة عدن.

ووصفت الحكومة اليمنية في بيان، بحسب وكالة سبأ، محاولة الاغتيال بـ"الآثمة والإرهابية"، وقالت إنها تعبر عن محاولات مستميتة من بعض الأطراف لـ"عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب".

وأكدت أن كل المحاولات الإجرامية لاستهداف الحكومة اليمنية وأعضائها، لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة والعمل من أجل خدمة الشعب اليمني، وأنها لن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة أمامها.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير الوالي، وملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، وفقا للبيان.

وشددت على أنها "لن تألو جهدا في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها"، مطمئنة الشعب اليمني على سلامة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي وعدم إصابته بأي أذى في هذه المحاولة الإجرامية.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستبقى ثابتة في مواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية وستبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الاستقرار وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.