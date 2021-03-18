ماكرون: على إيران إثبات حسن النية حول برنامجها النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على إيران أن تثبت حسن نيتها وتتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بالملف النووي.

وأضاف ماكرون، بجانبه نظيره الإسرائيلي ريؤفين رفيلن، "لابد أن تقدم إيران اللفتات المتوقعة، وأن تتصرف بطريقة مسؤولة".

وتابع، إنه يريد عودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن أيضا مع السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة.

وحول الأزمة اللبنانية، قال ماكرون، إنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان، بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

ويقود ماكرون جهودا دولية لحل الأزمة في لبنان لكنها لم تسفر بعد عن تقدم يذكر.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، جولة أوروبية تركز على ملفي مليشيا حزب الله في لبنان والمشروع النووي الإيراني.

وأشار مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيرافق ريفلين بالجولة التي تشمل ألمانيا وفرنسا والنمسا.

أمس الأربعاء، زار ريفلين، النمساوية في ثاني محطة في جولته الأوروبية التي شملت ألمانيا ويختتمها اليوم الخميس في فرنسا.

ولطالما طلبت إسرائيل من الدول الأوروبية تصنيف مليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية دون تمييز بين جناحيها العسكري والسياسي، كما تطالب باستمرار العقوبات على النظام الإيراني لوقف البرنامج النووي الإيراني.

