قصر نيويورك.. قيمة "مزعومة" تطارد ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحقيقا مكثفا بشأن قيمة قصر يملكه في ولاية نيويورك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحققين يسعون لمعرفة ما إذا كان ترامب ارتكب مخالفات بعد شرائه القصر في تسعينيات القرن الماضي.



ونقلت الوكالة عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الادعاء العام في مانهاتن يطرح أسئلة جديدة حول ملكية قصر "سفن سبرينجز"، ويحاولون تحديد ما إن كانت قيمة القصر قد تم تضخيمها لتقليل قيمة ما يدفعه من ضرائب مستحقة.

وأشارت إلى أن المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، تحدث مع المحققين سبع مرات على الأقل، ومن المتوقع أن يعقد معهم اجتماعا مباشرا، غدا الجمعة، بمكتب المدعي العام في مانهاتن.

ووفق الوكالة، فإن الادعاء العام في مانهاتن قام بتكثيف تحقيقاته بشأن ملكية القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1919.

وقالت إن مكتب المدعي العام أصدر مذكرات استدعاء جديدة، وطلب سجلات اجتماعات الحكومة المحلية المتعلقة بمحاولة "مؤسسة ترامب" إنشاء فرع فاخر في "سيفن سبرينجز"، الذي تبلغ مساحته نحو مساحة 213 فدانا، واشتراه عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار، في الوقت الذي تشير فيه سجلات ترامب إلى أن قيمته تقدر بنحو 291 مليون دولار.

ويرى خبراء قانونيون أن تضخيم الأصول للمساعدة في الحصول على قروض أو مزايا مالية أخرى قد يرقى إلى "جريمة جنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب هو محور تحقيقات أخرى في قروض حصلت عليها شركاته، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة.