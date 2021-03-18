بايدن ينضم لمطالبي كومو بالاستقالة حال ثبوت التحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بالاستقالة حال ثبوت صحة اتهامه بالتحرش الجنسي.

وردا على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال أثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأمريكي: "نعم.. وأعتقد أنه سيلاحق قضائيا أيضا".

الأحد الماضي، دعت أيضا رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة.

وقالت بيلوسي إن على كومو "النظر في أعماق قلبه" والسؤال عما إذا كان لا يزال يستطيع أداء وظيفته بعد أن طالبه ديمقراطيون كبار بأن يقدم استقالته على خلفية مزاعم بارتكابه اعتداءات وتحرشات جنسية.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تحدثت 8 نساء عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بما في ذلك موظفة سابقة اتهمته بلمسها في 2020.

وأكد كومو، الذي يحكم ولاية نيويورك منذ 10 سنوات ويرفض الدعوات إلى استقالته، أن هذه المعلومات هي "ادعاءات كاذبة".

وقد دعا مجددا إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه المعلومات.