الرئيس العراقي: علاقتنا مع دول الخليج في تنام وتطور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن علاقة بلاده مع دول الخليج في تنام وتطور.

جاء ذلك في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" عربية، تم بثها على أربعة أجزاء وتذاع كاملة غدا الجمعة، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت أبوظبي (5:00 مساء بتوقيت جرينتش).



وتطرق إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي 12 فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أنه ناقش مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سبل النهوض بواقع المنطقة من خلال الاستثمار والتكامل الاقتصادي.



وأضاف صالح أن موقع العراق جغرافيا يستدعي الحفاظ على هذه العلاقة.

وعن الانتخابات ببلاده، قال صالح إنها ستكون مهمة ومفصلية وتؤسس لمرحلة جديدة، مضيفا: "علينا التوجه إلى صناديق الاقتراع بدلا من القتال في الشوارع".



وأكد على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في موعدها شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل



وشدد على أهمية نزاهة الانتخابات لكسب ثقة المواطن العراقي.

كما تحدث عن الفساد حيث أشار إلى أنه يعد مشكلة كبيرة ويمثل الاقتصاد السياسي للعنف في العراق.

ولفت إلى أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمدونة قانونية لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدا على أن "ضرب الفساد المالي ضرورة لاستتباب الأمن".

وشدد على ضرورة التوافق على مشروع دولة قادرة على فرض القانون وحماية سيادة البلد، مضيفا: "العراق بلد مهم ومحوري في المنطقة لا يحتاج إلى وصاية من أحد".

وأوضح أن العراق يحتاج إلى حوار وطني لوضع العلاقة بين بغداد وأربيل في إطارها الصحيح.

وأضاف: "هناك خلل في العلاقة بين أربيل وبغداد وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

وردا على سؤال بشأن عودة داعش، قال الرئيس العراقي إنه لا يستخف بحجم خطورة خلايا داعش الموجودة في بعض المناطق.

وأضاف: "نعمل على تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم التي تركوها خلال الحرب ضد داعش".

وحول زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، قداسة البابا فرانسيس، قال الرئيس العراقي إنها أكدت مفاهيم التسامح والتعددية في البلاد.

وأكد على أن العلاقة مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على المصالح المشتركة.

وأضاف: "مهمة القوات الأمريكية في العراق التدريب والاستشارات العسكرية والإسناد الاستخباراتي".