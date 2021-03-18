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818 ألفا و142 إصابة بكورونا في بلجيكا منذ بدء الجائحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع متوسط الإصابات اليومية بفيروس في بلجيكا بنسبة ناهزت 30 في المائة وفقا لأحدث الأرقام الرسمية التي نشرها معهد الصحة العامة " سينسانو " في بروكسل اليوم.

 

فقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية الوباء 818 ألفا و142 حالة بما في ذلك الأشخاص المصابون و الحالات النشطة المؤكدة وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا منذ ذلك الحين متأثرين بأعراض الفيروس.

 

ويتواجد في الوقت الراهن 2121 مريضا بفيروس كورونا في المستشفيات بينهم 534 في العناية المركزة و275 على جهاز التنفس الصناعي .. في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 22 ألفا و600 حالة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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