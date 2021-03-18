شباب الصحفيين المصريين: الكاميرات كشفت كذب وفبركة الجماعة الإرهابية حول وفاة أحد المواطنين بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين كذب الادعاءات الباطلة التي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية والابواق الإعلامية الموالية لها ترويجها حول تعرض أحد المواطنين المصريين لاعتداء من الشرطة المصرية تسبب في وفاته.



وأكدت الجبهة علي أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لاحدي الكاميرات بالمنطقة يثبت عدم تعرض اي من قوات الشرطة المصرية التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة ردا على كذب وفبركة الجماعة الإرهابية والمنابر الإعلامية المشبوهة: أن تسجيل الكاميرات أظهر أيضا أن الشخص المتوفى سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك وتم تسليم الفيديو إلي النيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.