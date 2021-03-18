شكرا لقرائتكم قلق أوروبي من تركيا.. "أنشطتها غير ودية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبيل ساعات من لقاء سيجمع عبر الفيديو قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أعرب دبلوماسي أوروبي عن قلقه من النشاطات التركية.

وقال الدبلوماسي الغربي الذي رفض الكشف عن اسمه للعربية: "قلقون من نشاطات تركيا غير الودية في جوار الاتحاد".

تقرير شامل عن نشاطات تركيا

يأتي هذا قبل تقديم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الاثنين، تقريرا شاملا عن العلاقات مع تركيا ونشاطاتها في جوار الاتحاد، حيث من المقرر أن يبحث قادة دول الاتحاد الـ27 وضع العلاقات مع أنقرة خلال قمة مرتقبة في بروكسل الأسبوع المقبل.

كما تأتي محادثات الجمعة في الذكرى الخامسة لاتفاق مهم تم التوقيع عليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لخفض عدد المهاجرين الفارين خصوصا من الحرب في سوريا إلى التكتل.

ومنذ مطلع العام الحالي، ليّنت أنقرة لهجتها تجاه أوروبا، ساعية إلى رأب الصدع الذي خلفته سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من الملفات، لا سيما التنقيب التركي عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

واستأنفت تركيا المحادثات الاستكشافية البحرية في يناير مع اليونان لنزع فتيل الأزمة بينهما حول تقاسم موارد الغاز في شرق المتوسط.

توترات سابقة

أتت تلك الخطوات بعد تصاعد التوتر التركي الأوروبي وفرض الاتحاد عقوبات على عدد من الشركات والقطاعات التركية، بسبب خلافات حول عدة ملفات من التنقيب في المتوسط، إلى ليبيا، وملف اللاجئين وغيرها.

يشار إلى أن مسؤولين أوروبيين كرروا على مدى الأشهر القليلة الماضية، دعوتهم للسلطات التركية من أجل ترجمة إعلان النوايا الحسنة إلى أفعال، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بحذر وريبة مع أنقرة.

وعلى خلفية بوادر تحسن العلاقات مؤخرا، اتفق قادة الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، على تأجيل فرض عقوبات جديدة على أنقرة خشية أن يؤدي ذلك إلى عرقلة جهود التقارب بين الطرفين.