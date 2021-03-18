"تنمية المشروعات": خدمات مجانية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان له اليوم الخميس، إنه أنشأ وحدة لتطوير الأعمال تقدم خدماتها مجانا لأصحاب المشروعات المشاركين بمعرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل الذي ينظمه الجهاز بمقر المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض.

وأضاف أن إقامة هذه الوحدة جاءت من خلال تعاون الجهاز مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار توفير الجهاز مختلف أوجه الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها.

وتستمر حاليا فعاليات معرض "البازار" للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل والذي انطلق يوم الخميس 11 مارس الجاري، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت 20 مارس.

وأكد طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية لإقامة وحدات تطوير الأعمال بالتزامن مع المعارض التي ينظمها بشكل دوري لتقديم خدمات فنية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتمكنوا من الارتقاء بجودة منتجاتهم وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

ووجه طارق شاش الدعوة لأصحاب المشروعات للتعرف على الخدمات التي تقدمها وحدة تطوير الأعمال طوال فترة معرض البازار والاستفادة منها، مؤكدا أن الجهاز يقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة ليتم تقديم خدمات هذه الوحدات بشكل مستمر.

وأوضح رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، أن وحدة تطوير الأعمال تضم فنيين ومتخصصين يقدمون خدمات جديدة لأصحاب المشروعات وتتيح لهم تصوير منتجاتهم بشكل احترافي وتعريفهم بأسس تصميم المواقع الإلكترونية وتصميم الجرافيك مما يساعدهم في تسويق منتجاتهم إلكترونيا، كما تقدم الوحدة أيضا استشارات فنية في مجال التصدير وتنمية الأعمال.

وأشار رأفت عباس إلى أن الخدمات التي تقدمها الوحدة تأتي وفقا لجهود الجهاز للتنوع في الخدمات الفنية التي يقدمها للمشروعات الصغيرة وتطويرها بما يتفق مع آليات السوق الحديثة.

وأضاف أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكنهم الاستفادة من خدمات الجهاز غير المالية التي يقدمها عبر فروعه في مختلف المحافظات والتي تتضمن برامج متنوعة سواء في مجال التدريب أو التسويق مما يسهم في مساعدة هذه المشروعات على مواجهة المنافسة على المستويين المحلي والدولي.