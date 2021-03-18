الرئيس الروسي يشن هجوما مضادا على نظيره الأمريكي جو بايدن الذي وصفه بـ"القاتل"

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجوما مضادا على نظيره الأمريكي جو بايدن الذي وصفه بـ"القاتل".



وقال بوتين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الخميس، إن "الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم".

وأضاف: "بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأخيرة، سيتعين على الولاية المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا".

وتابع: "إن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدنا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".

واستطرد بوتين في تعليقه: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي (بايدن) فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه قال ذلك "ليس سخرية أو مزاحا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".

واختتم بوتين بالتأكيد على أن "موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في مصلحة بلاده".

وكان بايدن قال، الأربعاء، في مقابلة مع فضائية "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في انتخابات بلادنا.

وأضاف: " لا أظن أن لدى زعيم روسيا قلبا، وأعتقد أن الرئيس الروسي قاتل".

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها، قال بايدن: "سترون قريبا".

في الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أن "هناك مجالات يكون من مصلحتنا المشتركة التعاون فيها" مثل تجديد معاهدة ستارت النووية.