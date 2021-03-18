برهم صالح يؤكد أن هناك قراراً بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن هناك قراراً بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق.



وقال صالح في بيان وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".

واضاف أن "هناك قراراً بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية"، مبيناً أن "الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر".

من جانب آخر قال رئيس العراق إن "هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته".

وتابع، أن "المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة".