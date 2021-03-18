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وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

أعلنت نائبة الرئيس التنزاني سامية حسن، عن وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي متأثراً بمرض في القلب.

 

وقالت نائبة الرئيس التنزاني لمحطة (تي.بي.سي)" لقد فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي الذي توفي متأثراً بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج".

 

وأضافت "أن ترتيبات الدفن جارية وأعلنت 14 يومًا من الحداد وتنكيس الأعلام."

 

وستصبح نائبته سامية حسن أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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