الرئيس التونسي يغادر ليبيا متوجها إلى بلادة بعد زيارة استغرقت يوماً

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

غادر الرئيس التونسي قيس سعيد ليبيا، الخميس، متوجها إلى بلادة بعد زيارة استغرقت يوماً، ناقش خلالها ملفات التعاون بين البلدين.



وتواجد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مراسم وداع الرئيس التونسي.

وكان الرئيس الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل، الأربعاء، إلى ليبيا في زيارة رسمية، رفقة وفد رفيع المستوى.

وناقش سعيد خلال الزيارة، الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية، والاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي

ويعد قيس سعيد أول رئيس دولة يزور ليبيا في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة.

ويرى متابعون أن هذه الزيارة تأتي بعد اضطراب في العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية خلال عشر سنوات، وبعد تراجع الصادرات بين البلدين بنسبة 50 بالمائة ودخول 300 ألف تونسي البطالة منذ 2011 بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبية.

ووفق تقارير صندوق النقد الدولي فإن السوق الليبية تستوعب 70 بالمائة من الصادرات التجارية التونسية المتنوعة.

وأضرت الحرب الليبية بحركة الإنتاج في تونس بعد أن باتت لا تجد منفذا واضحا بسبب مشاكل غلق المعابر بين البلدين وصعوبة استعمال الموانئ البحرية الليبية التي كانت مسخرة في الحرب.

وتؤكد تقارير البنك الدولي كذلك أن ليبيا تعتبر خامس أقوى شريك اقتصادي لتونس تاريخيا بعد دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، حيث تتجاوز معاملات تونس التجارية السنوية معها 3 مليارات دولار.