الملتقى الافتراضي الأول للمدارس الإماراتية يسلط الضوء على تحديات القطاع

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

يستقطب "معرض المدارس في الإمارات" الافتراضي الذي يُقام في 23 و24 مارس (آذار) الجاري فى دبي، أبرز المدارس الإماراتية، والطلاب وأولياء الأمور وخبراء التعليم ومزودي الخدمات المدرسية والمجتمع الأكاديمي عموماً، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الخيارات التدريسية المتاحة محلياً في الدولة، واستعراض أبرز الفرص والتحديات في القطاع التعليمي.



ويقدم هذا الحدث الفرصة للطلاب وأولياء الأمور للتواصل المباشر مع ممثلي المدارس والخبراء بهدف تمكينهم من الاستفسار عن البرامج والنُظُم والسياسات المدرسية، ومعرفة المزيد عن أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وتكمُن الغاية الأساسية لهذا المعرض في تقديم المشورة للطلاب وأولياء الأمور ودعمهم في اتخاذ قرارات تستند إلى معطيات دقيقة بتوفير معلومات عن آليات القُبول والمنح الدراسية، والبرامج التعليمية، والرسوم التدريسية، وغيرها.

كما سيتخلل المعرض عدد من المُنتديات للإضاءة على أحدث الاتجاهات والمواضيع التي تؤثر على التعليم اليوم، بما فيها السلامة العاطفية للأطفال والمراهقين، وتحول منظومة التعليم في الدولة في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.