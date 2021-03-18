تأجيل محاكمة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي إلى مايو

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

بدأت محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الأربعاء، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، بعد أسبوعين من الحكم عليه في قضية منفصلة، بتهمة الرشوة.



ورغم ذلك، تأجلت المحاكمة على الفور تقريبا بعد انطلاقها، بناءً على طلب متهم آخر، يعالج في المستشفى من كورونا، وفق وسائل الإعلام الفرنسية.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن النائب السابق لمدير الحملة الانتخابية جيروم لافريلو، طلب التأجيل.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة الآن في 20 مايو (أيار).

وذكرت الوكالة أن ساركوزي، لم يمثل أمام المحكمة أمس الأربعاء.

ويواجه ساركوزي تهماً بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (23.8 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه في 2012.

ويواجه 13 شخصاً آخرين اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض.

ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و 2012، عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة بـ 3750 يورو.

وحُكم على الرئيس الأسبق مطلع الشهر الجاري بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، في قضية فساد.