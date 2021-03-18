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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا بقاعدة البحر الأحمر

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محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا بإشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" مع السفينة البرمائية الأمريكية "USS SOMERSET- LPD 25" في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

 

وقال بيان اصدرته القوات المسلحة المصرية إن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف "سطحى / جوى / تحت السطح / إلكتروني" بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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