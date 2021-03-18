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"منظمة الصحة": لقاح أسترازينيكا ينقذ الأرواح خلال الجائحة

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الدمام - شريف احمد - قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج اليوم ، إن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 تفوق مخاطره، مضيفا أنه ينبغي على الدول الأوروبية مواصلة استخدامه لإنقاذ الأرواح خلال الجائحة.

في الوقت ذاته صرح متحدث باسم منظمة الصحة بأن اللجنة المعنية بسلامة اللقاحات في المنظمة ستصدر نتائجها بشأن لقاح أسترازينيكا غدا الجمعة.

وذكرت المنظمة أن اللجنة اطّلعت على البيانات يوم الثلاثاء وراجعت تقارير أشارت إلى اضطرابات نادرة تتعلق بتخثر الدم لدى أفراد تلقوا اللقاح.

وقال كلوج إن الجهات المنظمة للأدوية في أوروبا تتحرى أمر عدد صغير من حالات تجلط الدم في المنطقة كانت السبب في وقف أكثر من عشر حكومات بالاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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