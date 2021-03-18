شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة الصحة": لقاح أسترازينيكا ينقذ الأرواح خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج اليوم ، إن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 تفوق مخاطره، مضيفا أنه ينبغي على الدول الأوروبية مواصلة استخدامه لإنقاذ الأرواح خلال الجائحة.

في الوقت ذاته صرح متحدث باسم منظمة الصحة بأن اللجنة المعنية بسلامة اللقاحات في المنظمة ستصدر نتائجها بشأن لقاح أسترازينيكا غدا الجمعة.

وذكرت المنظمة أن اللجنة اطّلعت على البيانات يوم الثلاثاء وراجعت تقارير أشارت إلى اضطرابات نادرة تتعلق بتخثر الدم لدى أفراد تلقوا اللقاح.

وقال كلوج إن الجهات المنظمة للأدوية في أوروبا تتحرى أمر عدد صغير من حالات تجلط الدم في المنطقة كانت السبب في وقف أكثر من عشر حكومات بالاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا.