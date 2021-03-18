الامارات : 10 وفيات و2101 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت الامارات اليوم الخميس تسجيل 10 حالات وفاة بالاضافة الى 2101 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 1424 حالة وفاة و434465 اصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان انه تم أيضا تسجيل 2628 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية 416105 حالات.

وأوضح ان عدد الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 198 الف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي لافتا الى ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.