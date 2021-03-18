شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية هدف رئيسى لـ"حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، وتتواصل الجهود لاستكمال عمليات التنمية فى كافة القرى المستهدفة على مدار 3 سنوات .

واستعرضت الحكومة، خلال الأسبوع الجارى جهود "التضامن" فى تدخلات الحماية الاجتماعية، وتمثل الهدف العام من المحور الاجتماعى بمبادرة "حياة كريمة" فى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وتولت وزارة التضامن إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، وفي هذا السياق، تم إعداد عرض تقديمي لكل قرية، وإجراء مسح اجتماعي خاص باستبيان الأسرة المعيشية، وذلك لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية، والتعليمية، والصحية، والعملية، بالإضافة لوصف حالة المسكن، والدخل ومشروعات الأسرة وحالة الاقتراض، إلى جانب توفير بيانات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتصل نسب تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى، التي ضمت 143 قرية في 11 محافظة، شارك فيها 23 جمعية، وجاءت معدلات التنفيذ المُحققة لـ 96%.

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة والجهود التى تمت:

- زيادة مراكز التأهيل لـ"ذو الإعاقة".

- زيادة مبادرات تركيب الأجهزة التعويضية، وإجراء عمليات العيون والعمليات الجراحية.

-تركيب الأسقف ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة "سكن كريم"

-يتمثل عدد الأفراد المستفيدين من مستهدف"سكن كريم"لـ 67,647 مواطنا.

-تسيير القوافل الطبية والبيطرية ويصل انتفاعهم لنحو 115.5 ألف فرد.

- إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات.

- زيادة المدارس المجتمعية، ومراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية.

-تأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، وورش لإعداد الأسر المنتجة فى المهن الحرفية.

-إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة .

- النجاح فى استفادة 131 ألف سيدة بأسرهم بدعمهم بمشروعات صغيرة.

- يستهدف الوصول لـ4.5 مليون من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

-تدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية.

-تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية للأسرة والأطفال والمتزوجين حديثا.