بالرابط.. التعليم: تسجيل موقف طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان الترم الأول إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بضرورة تسجيل نتيجة اختبار الفصل الدراسي الأول إلكترونيا.

وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية بتسجيل موقف الطلاب بجميع مدارس المرحلة الإعدادية، من امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، خدمة جديدة لجميع المدارس الإعدادية يتم تسجيل موقف نتيجة الطالب من خلال التقييمات التالية (اجتاز - لم يجتز - مؤجل للإصابة بفيروس كورونا - غياب).

يأتي ذلك من خلال الرابط التالي:

http://student.emis.gov.eg/new/index.aspx

وأدي طلاب الصف الثالث الإعدادي؛ امتحان مجمع متعدد التخصصات على منهج الفصل الدراسي الأول يوم 7 مارس الماضي.

واشترطت الوزارة اجتياز امتحان الفصل الدراسي الأول لدخول امتحان نهاية العام المقرر عقده في شهر يونيو المقبل بلجان امتحانية مدرسية مراقبة.​