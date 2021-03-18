ترامب يدعو أنصاره للحصول على لقاحات "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أنصاره على الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، مشيرا إلى أنها طُوّرت خلال فترة رئاسته.

وتأتي دعوة ترامب بعد ضغوط من البيت الأبيض، حيث قالت المتحدثة الصحفية بإسم البيت الأبيض، جين ساكي إن إدارة بايدن تدعم ترامب إذا أراد الحديث بإيجابية عن اللقاحات ولكن لن نوجه دعوة رسمية له لفعل ذلك.

كما شارك جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الأحياء وزوجاتهم في حملة تشجع الأمريكيين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بإستثناء ترامب وزوجته.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه "لم يكن مسرورا لأن العديد من الجمهوريين يرفضون الحصول على اللقاحات.. أوصي به لكثير من الناس الذين لا يريدون الحصول عليه. بصراحة الكثير من هؤلاء صوّت لي (خلال إنتخابات الرئاسة التي خسرها ترامب)"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

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