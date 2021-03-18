انت الان تتابع خبر اطباء: لا مخاطر على المرأة الحامل المصابة بكورونا.. فيديو والان مع التفاصيل





وينصح الأطباء الحوامل بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم تضارب الآراء في هذا الشأن، حيث لم تظهر حتى الآن أي آثار جانبية على اللواتي تم تطعيمهن بجرعات اللقاح فكثير يعتبر خطر الإصابة بالفايروس أكبر من خطر اللقاح على المرأة الحامل وجنينها. بغداد - ياسين صفوان - حتى الوقت الحالي لا تزال آثار كورونا على النساء الحوامل ونتائج الولادة لغزاً للكثير، بسبب غياب الدراسات حول هذا الموضوع مما أدى إلى تكهنات بأن النساء الحوامل قد يكنَّ أكثر عرضة للإصابة بالمرض الامر الذي نفته العديد من الدراسات في الوقت الذي انخرط المختصون بأيجاد لقاح ينهي انتقال الفيروس.وينصح الأطباء الحوامل بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم تضارب الآراء في هذا الشأن، حيث لم تظهر حتى الآن أي آثار جانبية على اللواتي تم تطعيمهن بجرعات اللقاح فكثير يعتبر خطر الإصابة بالفايروس أكبر من خطر اللقاح على المرأة الحامل وجنينها. ولم تجد غالبية البيانات ان لفايروس كورونا تأثيرا في الأطفال حديثي الولادة أو المشيمة أو لحليب الثدي للأمهات المصابات بـكوفيد-19.

أما بالنسبة للانتقال العمودي للعدوى، يبدو هذا أمرًا غير شائع، إلا أن وقوعه يرتبط عمومًا بحالات الولادة التي تتم خلال أسبوعين من العدوى.