الدفاع تجري تغييرات واسعة بمناصب امنية رفيعة

وشملت التغييرات الامنية بحسب كتاب صادر من وزارة الدفاع تابعته الخليج 365، انه "تقرر انهاء تكليف اللواء الركن جبار حاجم ثابت من مهام منصب قائد عمليات سامراء ونقله الى أمرة قيادة القوات البرية"، مشيرا الى انهاء تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي مغاس من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك ونقله الى امانة السر العام بالامرة" .كما واوضح الكتاب انه "تقرر نقل الفريق الركن علي جاسم محمد من مهام منصب امين سر الاقدم - رئاسة اركان الجيش وتكليفه بمهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك، اضافة الى نقل اللواء الركن علي مشجل خلف بدر من مهام منصب قائد فق/۱۰ وتكليفه بمهام منصب قائد عمليات سامراء".

كما وتضمن كتاب الوزارة ايضا "نقل اللواء الركن شيرزاد عزيز رشيد من مهام منصب قائد فق/۲۰ وتكليفه بمهام منصب قائد فق/۱۰، ونقل العميد الركن حسن جواد كاظم من مهام منصب نائب قائد فق/۷ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۲۰".

