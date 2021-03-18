انت الان تتابع خبر النزاهة: الحبس لمستشار بالوقف السني ولثلاثة موظفين بالتعليم العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دائرة التحقيقات الهيئة ذكرت في بيان تلقته "الخليج 365" تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء حيث أفادت بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة سنتين بحقِّ مستشار في ديوان الوقف السنيِّ، فيما تضمَّن قرار الحكم الحبس مدة سنة واحدة لثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الصادر استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة الخروقات والمخالفات المرتكبة في عقد تجهيز مطبعةٍ متكاملةٍ لجامعة ديالى والمحال على إحدى الشركات الأهليَّة بمبلغ (1,450,000,000) مليار دينار من حساب تنمية الأقاليم لعام ٢٠٠٧، لافتة إلى أنَّ التحريات الأوليَّة قادت إلى وجود مغالاةٍ في الكشف التخمينيِّ الخاص بتجهيز المطبعة.

وبيَّنت أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة وأقوال الشهود، والممثلين القانونيين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة ديالى وجامعة ديالى الذين طلبوا الشكوى بحق كل من تثبت إدانته، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ فقرَّرت الحكم عليهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.

